"Quem devia ser julgado era o Banco de Portugal, não os administradores do BES", diz Ricciardi

José Maria Ricciardi sugeriu esta sexta-feira que quem devia estar a ser julgado no caso BES deveria ser o Banco de Portugal e o então governador, Carlos Costa, por terem dado ordem para a retirada do valor indicado para pagar aos lesados do banco.

Questionado no julgamento do caso BES sobre os 500 milhões de euros de provisão aos lesados que transitou do Novo Banco na resolução do Banco Espírito Santo, o ex-líder do BESI afirmou que, apesar de terem sido contratados mais de 200 funcionários para fazer a separação entre o “banco bom” e o “banco mau”, constatou-se de que não foram reservados esses 500 milhões de euros em provisões aos lesados - que não faziam falta nas contas do banco.

“O Banco de Portugal e Carlos Costa disseram: ‘Vamos tomar a conta dos lesados, porque não é uma conta que afete o BES e que se lixem os lesados. Vamos deslocar o dinheiro para os créditos das contas que a gente fez mal no Banco Espírito Santo’”, referindo que o supervisor apresentou ainda uma “proposta enganadora”, obrigando lesados a assinar um documento em que só ficariam com “70 ou 80%” do que tinham perdido.

“Quem devia ser julgado não eram os administradores do BES, foi quem deu ordem para revogar a provisão aos lesados”, acrescentou.