Prisão preventiva para jovem de 19 anos suspeito de tentativa de homicídio em Beja

O Tribunal Judicial de Beja decretou esta sexta-feira a prisão preventiva do jovem de 19 anos detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tentativa de homicídio com recurso a arma de fogo, em Beja, revelou fonte policial.

Fonte da PJ indicou à agência Lusa que o jovem foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa, tendo sido conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, na quinta-feira, a PJ indicou que, através da Diretoria do Sul, localizou e deteve, nesse dia, em Beja, o suspeito de um crime "ocorrido na madrugada do passado dia 06 de setembro, naquela cidade".

"Os factos ocorreram na via pública, na sequência de uma altercação entre grupos rivais junto a um estabelecimento de diversão noturna, no contexto de uma perseguição automóvel, acompanhada de disparos de arma de fogo, visando os ocupantes de uma das viaturas, da qual não resultou qualquer ferido", adiantou a PJ.

Segundo o comunicado, na sequência de buscas realizadas ao domicílio do suspeito, com antecedentes criminais, foi "apreendido produto estupefaciente e dinheiro, presumivelmente com origem em atividade ilícita".

A Polícia Judiciária prossegue a investigação, visando "o esclarecimento integral dos factos".