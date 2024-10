Operação “Ad Aeternum”. Três detidos por tráfico de droga

Dois homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de tráfico de droga na região da Grande Lisboa e na Marinha Grande.

Em comunicado, a PJ esclarece que os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 36 anos, eram “cabecilhas de um grupo criminoso organizado que, desde há vários meses, se dedicava à distribuição de significativas quantidades de droga na região da Grande Lisboa e, também, na Marinha Grande”.

No âmbito da operação “Ad Aeternum” foram realizadas um total de 13 buscas domiciliárias e 11 não domiciliárias.

Segundo a PJ, da operação resultou “a apreensão de consideráveis quantidades de haxixe, cocaína e MDMA, além de dinheiro em numerário, uma arma e automóveis, assim como diversos documentos e objetos com relevância para a investigação e outras substâncias como óxido nitroso (conhecido como a droga do riso, que provoca lesões pulmonares e queimaduras frias graves) e ‘snus’ (tabaco em pó humedecido, que funciona como estimulante, com três/quatro vezes mais nicotina que um cigarro)”.

Ainda de acordo com a PJ, além dos três detidos residentes em Almada e na Marinha Grande, foram identificados outros suspeitos.

Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente para efeitos de primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

A PJ indica ainda que as investigações prosseguem, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP de Almada.