Nuno Melo destaca inversão da tendência de saída de militares

O ministro da Defesa, Nuno Melo, assinala uma inversão da tendência nas Forças Armadas, adiantando que o número de candidaturas aos três ramos, voltou a crescer, após quase 10 anos de emagrecimento do número de efetivos.

“Depois de um contínuo de perda de efetivos nas Forças Armadas, quando em 2015 outro Governo tomou posse havia perto de 30 mil militares, quando tomei posse eram perto de 22 mil militares, eu queria comunicar-lhes que agora com segurança podemos afirmar que nos três ramos das Forças Armadas já notamos uma inversão dessa tendência”, afirmou.

Em declarações aos jornalistas à entrada para uma reunião na NATO, em Bruxelas, Nuno Melo assinalou que “no caso do Exército, em agosto já se registavam mais 300 candidaturas do que no ano passado, a Força Aérea conta ter mais candidaturas este ano, do que nos últimos dois anos, e no caso da Marinha temos já um balanço positivo entre as saídas e as entradas no ramo”.

“Eu acho que este caminho de dignificação das Forças Armadas começa a dar sinais que são importantes porque sem militares não há Forças Armadas”, completou.