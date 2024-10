Madeira. 14 pessoas retiradas de prédios devido a colapso num edifício devoluto

Foram retiradas 14 pessoas de três prédios no centro do Funchal devido ao colapso de parte da fachada de um edifício devoluto nas proximidades, indicou o município madeirense, referindo não haver registo de feridos.

"É um edifício de dois andares, com uma pequena torre, e foi nessa torre em que houve um desprendimento da fachada", disse à agência Lusa o vice-presidente da Câmara Municipal, Bruno Pereira, responsável pelo pelouro da Proteção Civil.

O edifício, localizado entre as ruas da Infância e do Ornelas, no centro do Funchal, está desocupado, tendo já uma parte colapsado há alguns anos, mas no prédio contíguo viviam 10 cidadãos estrangeiros, que foram retirados por precaução.

Outras quatro pessoas, residentes em duas casas nas imediações, também foram retiradas temporariamente.

De acordo com Bruno Pereira, os 10 cidadãos estrangeiros foram realojados pela entidade patronal, que é também proprietária do edifício onde residiam.

O autarca disse que já se iniciaram os trabalhos de desmonte da torre do edifício devoluto, mas as duas ruas vão permanecer encerradas ao trânsito pelo menos até ao final da tarde.

"Neste momento, esse é o maior transtorno, porque a Rua da Infância é muito importante em termos de circulação de transportes públicos", explicou Bruno Pereira, sublinhando que a câmara pretende "fazer tudo para que hoje ao final da tarde haja luz verde para reabrir a rua e os quatro moradores regressarem às suas casas".