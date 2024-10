Chuva fraca no fim de semana em especial no Norte e Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um fim de semana com céu geralmente muito nublado e chuva fraca em especial no Norte do país.

Para esta sexta-feira estão previstos períodos de chuva, em geral fraca, sendo menos provável a partir do meio da tarde na região Sul e no interior das regiões Norte e Centro, e tornando-se moderada no Minho no final do dia.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas.

As previsões apontam também para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior Norte e Centro e pequena subida de temperatura, em especial no Norte e Centro.

No sábado são esperados períodos de chuva no litoral a norte do Cabo Mondego, mais frequente nas regiões montanhosas do Minho, podendo estender-se de forma fraca e dispersa às restantes regiões, em especial até ao início da tarde.

No domingo o céu deve apresentar-se geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade na região Sul a partir do meio da tarde.

Segundo o IPMA, estão previstos períodos de chuva fraca nas regiões Norte e Centro, mais frequente no Minho e Douro Litoral.