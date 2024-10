Professores exigem apoio para todos os docentes deslocados

[Ouça aqui as declarações de Beatriz Ornelas]

"É uma disparidade dentro da própria classe de docentes", desabafa. Beatriz Ornelas, que fala de um "apoio para deslocados e que não é para algumas escolas", adianta que o Algarve é uma zona carenciada de professores, com vários agrupamentos com falta de docentes, mas queixa-se dos critérios na atribuição dos apoios.

Entre eles, Beatriz Ornelas, madeirense, jovem professora do 1.º ciclo que foi colocada a mais de 900 quilómetros de casa, numa escola em Lagos, no Algarve.

Várias dezenas de docentes responderam ao apelo do sindicato e estiveram esta manhã à porta do ministério.

A Fenprof voltou a convocar os docentes para uma manifestação junto ao Ministério da Educação, em Lisboa. Um protesto com apenas um tema: exigir apoios para todos os professores que estão a lecionar longe de casa. Uma medida que tinha tudo para ser "positiva", diz Mário Nogueira, mas que acabou por ser "discriminatória", critica o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores.

"São cerca de 8 horas de viagem de autocarro e pago mais de 600 euros por um quarto", conta. Estando no primeiro ano de profissão no ensino público, já pensou muito em desistir.

O mesmo cenário é pintado por Joana Sousa, de Santa Maria da Feira, e que acabou a dar aulas a mais de 300 quilómetros de casa, também no Algarve.

Viajar para visitar a família na Madeira, só nalgumas pausas letivas, e não é em todas: "Os preços dos bilhetes são caros. Por exemplo, para ir no Natal pago perto de 380 euros e, se quiser regressar, são mais de 400 euros", diz esta professora.

A medida criada aplica-se apenas a professores e educadores deslocados que estejam a mais de 70 quilómetros de distância da residência, ou seja, não abrange todos os deslocados. Uma discriminação que, para a Fenprof, é "intolerável".

Mário Nogueira diz mesmo que o decreto-lei pode ser inconstitucional. O secretário-geral da federação de professores vai, por isso, pedir uma avaliação jurídica: "Já pedimos aos nossos juristas que façam essa apreciação e vamos também pedir aos grupos parlamentares que o façam para ver se existe aqui alguma inconstitucionalidade, uma vez que estamos a falar de um apoio para pessoas que estão na mesma situação, uns às vezes estão piores que outros, e a uns é concedidos e a outros não."

A Fenprof entregou no Ministério da Educação uma moção a exigir o apoio para todos os docentes deslocados. Mário Nogueira sublinha que não quer a revogação da lei, mas sim "alargá-la a todos os docentes".

Este, de resto, será um tema que também será abordado na reunião com a equipa do ministério liderado por Fernando Alexandre, marcada para a próxima segunda-feira, dia em que arranca a discussão do estatuto da carreira docente.