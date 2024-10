Pedro Nuno Santos vai fazer uma declaração às 20h00 desta quinta-feira, anunciou o PS em nota enviada aos jornalistas. No curto comunicado não são dados mais detalhes, apenas se diz que o Orçamento do Estado será o tema a ser abordado.

A declaração do secretário-geral do Partido Socialista será feita a partir da sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa.

(em atualização)