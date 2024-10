Pedro Nuno Santos faz declaração às 20h00 sobre Orçamento

Pedro Nuno Santos vai fazer uma declaração às 20h00 desta quinta-feira, anunciou o PS em nota enviada aos jornalistas. No curto comunicado não são dados mais detalhes, apenas se diz que o Orçamento do Estado será o tema a ser abordado.

A declaração do secretário-geral do Partido Socialista será feita a partir da sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa.

A 8 de outubro, quando teve um encontro com os deputados do PS, depois da resposta do primeiro-ministro à contraproposta apresentada por Pedro Nuno Santos sobre o OE, e com um clima de tensão a separar os dois partidos, Pedro Nuno Santos atirou para mais tarde a sua posição final sobre o documento.

Nessa altura, e como a Renascença escreveu, a intenção de Pedro Nuno Santos era tomar uma decisão apenas depois da entrega da proposta do Orçamento no Parlamento, o que aconteceu há uma semana, a 10 de outubro.

Quanto ao anúncio do sentido de voto do PS, essa só deveria ser transmitida publicamente depois de Pedro Nuno Santos reunir a Comissão Política Nacional do partido, o que acontece na segunda-feira.

Esta quinta-feira, no briefing do Conselho de Ministros, Leitão Amaro assinalou que durante as negociações para o Orçamento do Estado de 2025, o Governo fez várias "aproximações" ao PS, e acredita que isso dá "conforto" aos socialistas para viabilizar o documento.

Assim, o ministro da Presidência voltou a afirmar ter confiança na viabilização do OE, já que acredita que se o PS se abstiver não é "responsabilizado". Governar em duodécimos, no caso do Orçamento do Estado vir a ser chumbado, foi uma hipótese afastada, algo que o primeiro-ministro já tinha afirmado.