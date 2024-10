Passes gratuitos. AMP não recebeu dinheiro do Estado para pagar dívida a transportadoras

A Área Metropolitana do Porto (AMP) diz que ainda não recebeu o dinheiro para pagar aos operadores de transportes a dívida das compensações financeiras por causa dos passes gratuitos.

“Admito que o senhor ministro tenha dito que procedeu à transferência, ou que vai proceder à transferência e que a verba esteja em trânsito. Mas, de facto, neste momento ainda não caiu nada”, diz à Renascença Eduardo Vítor Rodrigues, em resposta aos esclarecimentos do Governo.

Numa nota enviada à Renascença, o Ministério das Infraestruturas diz não haver quaisquer atrasos nas transferências da Direção-Geral do Tesouro e Finanças para que as áreas metropolitanas procedam à regularização dos montantes devidos às empresas de transportes de passageiros.

O presidente da AMP e autarca de Gaia lembra que as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais são “apenas o veículo de transferência do dinheiro” para os operadores que reclamam uma dívida de 48 milhões de euros em troca do não boicote ao alargamento do passe gratuito para jovens abaixo dos 23 anos, e que o Conselho de Ministros se prepara para aprovar esta sexta-feira.