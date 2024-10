Mulher detida em Matosinhos por suspeita de auxílio à imigração ilegal

Uma mulher foi detida em Matosinhos, distrito do Porto, por alegado auxílio à imigração ilegal, falsificação e contrafação de documentos, crimes que terão permitido a entrada de cidadãos estrangeiros no espaço Schengen, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta força de investigação criminal indica que a mulher, de 44 anos, "será coautora num esquema que, pelo menos desde 2022, permitiu e facilitou a entrada de cidadãos estrangeiros no espaço Schengen, em violação das normas legais vigentes".

"Em concreto, com recurso a informação inverídica, a detida falsificou documentação com o propósito de requerer vistos, nos consulados de Portugal em Bangkok [Tailândia] e da Alemanha em Hanói [Vietname], em benefício daqueles cidadãos estrangeiros", explica a PJ.

A arguida está "fortemente indiciada" pela prática de um crime de associação de auxílio à imigração ilegal, de quatro crimes de auxílio à imigração ilegal e, ainda, de quatro crimes de falsificação ou contrafação de documentos.

As diligências efetuadas pela Diretoria do Norte da PJ, que conduz a investigação, "permitiram apreender elementos de prova que reforçam os indícios da prática" dos crimes em causa.

A detida, com dupla nacionalidade, foi presente à autoridade judiciária competente, ficando sujeita às medidas de coação de apresentações periódicas (bissemanais) e de proibição de contactos com as vítimas.