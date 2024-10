"Isto era comandado pelo Ricardo e nós assinávamos". Tio culpa Salgado pela queda do BES

O tio de Ricardo Salgado, António Luís Ricciardi, garantiu em 2015 que o ex-banqueiro era o único que sabia da falsificação das contas do Grupo Espírito Santo (GES) e que só soube do buraco no BES menos de um ano antes da sua resolução.

O terceiro dia de julgamento do Caso BES/GES, no Campus da Justiça, começa com a audição da primeira testemunha do caso, líder da família Espírito Santo e do Conselho Superior do GES até 2008.

No início da reprodução do depoimento dado ao procurador José Ranito, a 2 de outubro de 2015, António Ricciardi afirmou que só soube o que tinha acontecido às contas do BES numa reunião em novembro de 2013, quando surgiu um buraco nas contas de mais de mil milhões de euros. “Aí perdi toda a confiança absoluta em Ricardo Salgado”, disse.

Na altura, o “comandante” Ricciardi - como era conhecido - já estava fora da administração do banco há cinco anos (havia reformado-se com 89 anos), deixando de ser executivo e passando apenas a assinar documentos como membro da administração de várias sociedades do GES. Viria a falecer em janeiro de 2022, com 102 anos.