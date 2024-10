“Carlos Costa disse-me para estar quieto.” Ricciardi tentou alertar BdP sobre Salgado

José Maria Ricciardi comunicou ao ex-governador do Banco de Portugal (BdP) que tinha a sensação de que havia um “banco dentro do banco” nove meses antes da queda do Banco Espírito Santo (BES), mas o supervisor disse-lhe para “estar quieto” e “assobiou para o lado”.

O ex-administrador do BES, em audição no Campus da Justiça durante o julgamento do caso BES, sentiu a necessidade de comunicar ao órgão que supervisiona os bancos por sentir “completamente incomportável” a situação no banco, na figura de Ricardo Salgado, que “centralizava o poder”.

“Tinha a sensação que havia um banco dentro do banco e de que havia uma data de coisas que se passava entre os administradores”, afirma a testemunha, que fez parte do Conselho Superior do GES até 2014.

Na reunião com Carlos Costa, Ricciardi disse-lhe que pretendia demitir-se e que não queria ficar no Grupo Espírito Santo para “mais tarde arcar com responsabilidades” de atos em que não esteve envolvido.