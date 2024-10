Caça francês aterra de emergência no aeroporto do Porto

Um caça francês aterrou de emergência na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

A informação é confirmada à Renascença por fonte do comando sub-regional do Porto da Proteção Civil, que revelou que a aeronave apresentava uma avaria que levou à saída de fumo do cockpit.

Segundo o JN, o aeroporto acionou o plano de emergência de nível II, tendo sido acionados 46 operacionais para o local, apoiados por 16 veículos.

O avião pousou em segurança na pista de Pedras Rubras.