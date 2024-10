Tribunal começa a ouvir gravação de interrogatório de Ricardo Salgado durante fase de inquérito

O coletivo de juízes que está a conduzir o julgamento do processo BES/GES vai começar esta quarta-feira a ouvir a reprodução da gravação de um interrogatório a Ricardo Salgado na fase de inquérito.

As cerca de oito horas de gravação das declarações do ex-banqueiro serão ouvidas em segmentos ao longo das primeiras sessões do julgamento.

Para hoje está também prevista a conclusão das exposições introdutórias dos advogados dos arguidos.

O antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, é o principal arguido no processo BES/GES e responde em tribunal por 62 crimes, alegadamente praticados entre 2009 e 2014.

Entre os crimes imputados contam-se um de associação criminosa, 12 de corrupção ativa no setor privado, 29 de burla qualificada, cinco de infidelidade, um de manipulação de mercado, sete de branqueamento de capitais e sete de falsificação de documentos.

Além de Ricardo Salgado, estão também em julgamento outros 17 arguidos, nomeadamente Amílcar Morais Pires, Manuel Espírito Santo Silva, Isabel Almeida, Machado da Cruz, António Soares, Paulo Ferreira, Pedro Almeida Costa, Cláudia Boal Faria, Nuno Escudeiro, João Martins Pereira, Etienne Cadosch, Michel Creton, Pedro Serra e Pedro Pinto, bem como as sociedades Rio Forte Investments, Espírito Santo Irmãos, SGPS e Eurofin.

Segundo o Ministério Público, a derrocada do GES terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.