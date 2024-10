Quase 60 mil alunos continuam sem aulas

Cerca de 58 mil alunos estão sem aulas neste momento. O número foi avançado esta quarta-feira pelo ministro da Educação, à margem da comemoração do 115.º aniversário do Liceu Camões, em Lisboa.

"Professores sem vínculo poderem entrar na carreira e se vierem deslocados, em particular do norte do país, que é onde estão concentrados mais professores que neste momento não estão colocados, poderem ser colocados nas escolas que nós designamos como escolas carenciadas em termos de professores e que deixam milhares de alunos sem aulas. Penso que com este concurso nós vamos poder... pelo menos houve uma grande resposta, mais de cinco mil professores concorreram às mais de duas mil vagas que nós abrimos nestas escolas e, por isso, estou com alguma expetativa positiva de que uma parte do problema será resolvido dessa forma."

O ministro da Educação disse, ainda, que 79 professores aposentados mostraram a sua disponibilidade em dar aulas.

“Não acabou. Tivemos nesta primeira fase 79 professores aposentados que mostraram disponibilidade para colaborar na resolução do problema dos alunos sem aulas”, salientou Fernando Alexandre.