Pensões. Associação pede que aposentados em 2023 não sejam esquecidos

A presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (Apre!) pede que seja "regularizada" a situação dos pensionistas que se aposentaram em 2023.

O Presidente da República aprovou esta quarta-feira um diploma que traz novas regras de atualização das pensões, que não resolve o problema dos pensionistas de 2023, diz Maria do Rosário Gama à Renascença. Isto porque no ano passado a inflação era "elevada" e por isso "começou a notar-se" a diferença do valor relativamente às pensões dos anos seguintes.

"Os pensionistas de 2023 reformaram-se numa altura em que a inflação era bastante alta, e, de acordo com a lei, não foram aumentados em 2024, o seu aumento será só em 2025. Ora, dado o valor da inflação, que andou nos 8%, faz sentido que esses pensionistas que se reformaram em 2023 sejam também aumentados", defende.



Ainda assim, a responsável da Apre! saúda as novas regras, que classifica como "justas".

De acordo com a lei vigente, "uma pessoa que tivesse tido a reforma em janeiro de 2024 estaria todo o ano de 2024 e de 2025 sem aumento e só veria a sua pensão atualizada em 2026", recorda Maria do Rosário Gama.

Com o novo enquadramento, este valor passa a ser aumentado logo no ano seguinte.