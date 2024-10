Nove mil credenciais do Portal das Finanças foram divulgadas. Tenho que mudar a minha password?

O ataque ao Portal das Finanças aconteceu em agosto, mas só agora a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) decidiu revogar as senhas de acesso comprometidas, fazendo com que utilizadores afetados tenham que mudar de password.

Na altura, começou a circular na Internet uma lista com mais de 15 mil entradas, algumas delas duplicadas, com números de contribuinte e palavras passe associadas para o acesso ao Portal das Finanças, como avançou primeiro o Expresso esta quarta-feira.

Como tudo aconteceu?



Em resposta do Ministério das Finanças à Lusa, o Governo indica que a lista foi identificada pelo Fisco em agosto deste ano, sendo que "logo que tomou conhecimento da existência da mesma lista, a AT desencadeou de imediato o procedimento estabelecido para estas situações, revogando as senhas de acesso comprometidas".

O gabinete do ministro Joaquim Miranda Sarmento refere, também, que a informação de que dispõe que "os dados constantes da referida lista não resultam de qualquer acesso ilegítimo aos sistemas da Autoridade Tributária", mas sim da "exfiltração de dados em sistemas de terceiros ou através do comprometimento dos equipamentos dos respetivos utilizadores".

Quantas pessoas podem estar expostas?

Os números apontam para 12 mil entradas nesta lista, mas algumas estão duplicadas.

Ao Expresso, fonte que trabalha na cibersegurança aponta para pelo menos 9 mil entradas reais e que, em algumas delas, era possível aceder ao Portal das Finanças e alterar as passwords dessas contas.