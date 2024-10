Mau tempo provocou já mais de 350 ocorrências até às 7h00

Já em Sines, no distrito de Setúbal, uma pessoa também teve de ser realojada depois da casa onde residia ter sido apanhada por um deslize de terras.

O mau tempo que se fez sentir no território continental desde a meia-noite de ontem até ás sete da manhã de hoje provocou 351 ocorrências - a maioria das quais inundações.

Foram sobretudo inundações, mas também quedas de árvores e deslizes de terras, as ocorrências registadas pela proteção civil no território continental, devido ao mau tempo que se fez sentir.

"Este quadro de meteorologia adversa, com início às zero horas do dia de ontem até ás sete da manhã de hoje, esteve na origem de 351 ocorrências", explica o comandante José Costa, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

"Houve 57 quedas de árvore, 217 inundações, 50 limpezas de via, 14 quedas de estruturas e 12 movimentos de massa", acrescenta José Costa, que indica ainda que desde as zero horas de hoje até às sete horas, foram apenas registadas 26 ocorrências.

A Península de Setúbal, a Grande Lisboa, e o Alentejo foram as zonas mais afetadas.

Três pessoas tiveram de ser realojadas em Montemor-o-Novo, devido á inundação de uma habitação e à perda de parte do telhado. Em Arraiolos, uma inundação obrigou um casal de idosos a ser realojado em casa de familiares.

Já em Sines, no distrito de Setúbal, uma pessoa também teve de ser realojada pela autarquia numa unidade hoteleira, depois da casa onde residia ter sido afetada pela queda de um muro e pelo abatimento do piso. O serviço municipal de Proteção Civil vai reavaliar a situação ao longo do dia de hoje.

Todo o território continental está sob aviso amarelo, até às 21 horas, devido ás previsões que apontam para chuva forte e persistente.