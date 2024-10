Mau tempo faz cinco desalojados no distrito de Évora

Cinco pessoas ficaram desalojadas esta terça-feira à noite, três em Montemor-o-Novo, e duas em Igrejinha, no concelho de Arraiolos, no distrito de Évora, devido a inundações nas suas habitações, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que na habitação de Montemor-o-Novo, além da inundação, provocada pela chuva intensa, uma parte do telhado desabou, deixando a casa sem condições de habitabilidade.

A família de três pessoas vai ser realojada através do Serviço Municipal de Proteção Civil, adiantou a mesma fonte.

Em Igrejinha, um casal de idosos ficou também desalojado, devido a uma inundação na sua habitação, tendo sido realojados em casa de familiares, segundo o comando sub-regional.