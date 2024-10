Governo garante transferências para pagar passes jovem. Transportadoras fazem ultimato

O Governo garante que está a fazer as transferências para pagar os passes gratuitos dos jovens, em reação a uma denúncia feita pela Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP).



De acordo com a resposta enviada à Renascença pelo Ministério das Infraestruturas, o dinheiro foi transferido para as Áreas Metropolitanas e para as Comunidades Intermunicipais, que são as entidades responsáveis pelos pagamentos às empresas de transporte.

"Não existe qualquer atraso no pagamento dos passes jovem estudante gratuito pela Direção Geral do Tesouro e Finanças às Áreas Metropolitanas (AM) e às Comunidades Intermunicipais (CIM), que são as entidades responsáveis pelos pagamentos aos operadores de transportes, de acordo com o decreto-lei 9/2015, de 5 de janeiro", indica o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz.

Nesta altura, estão em dívida cerca de 48 milhões de euros e, sem a dívida saldada, a ANTROP ameaça suspender os passes gratuitos.