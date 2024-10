Duas praias de Vila do Bispo reabertas a banhos após derramamento de crude

As autoridades voltaram a autorizar os banhos nas praias de Cabanas Velhas e da Boca do Rio, no Algarve, mas mantêm a interdição na do Martinhal devido à presença de crude, disse hoje fonte da Autoridade Marítima.

De acordo com o capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia, a praia de Cabanas Velhas foi reaberta na tarde de terça-feira e hoje de manhã foi levantada a interdição na Boca do Rio, praias do concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro.

As praias de Cabanas Velhas e da Boca do Rio foram interditadas a banhos no domingo, depois de ter sido detetada a presença de crude com impacto nas águas balneares, informou na altura o município em comunicado.

Na segunda-feira, a interditação da prática balnear foi alargada à praia do Martinhal, por decisão da delegada de Saúde Regional do Algarve, até que fossem revertidas as condições de segurança.

"Depois de ter sido efetuada a limpeza manual constatámos que nas duas praias [Cabanas Velhas e Boca do Rio], através de monitorização feita nas últimas 36 horas, já não existia nenhum foco de poluição, tendo a delegada de Saúde Regional decidido levantar a interdição", especificou.

Hugo da Guia adiantou que se mantém a interdição da prática balnear na praia do Martinhal, onde decorrem ações de limpeza com maquinaria pesada, "por não ter sido possível fazer a limpeza manual, trabalhos que estão a ser efetuados por uma empresa contratada pela Câmara de Vila do Bispo".

A mesma fonte referiu que a origem do foco de poluição que motivou a interdição das praias "continua a ser desconhecido".