CGD acorda com sindicatos aumentos salariais de 3,2% em 2024

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) fechou um acordo com sindicatos para aumentos salariais de 3,2% em 2024 e 2,5% em 2025, divulgou em comunicado o banco público.

O acordo de revisão da tabela salarial e das cláusulas de expressão pecuniária para este ano e para o próximo foi feito com a generalidade dos sindicatos bancários, com o Sindicato de Trabalhadores das Empresas do grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) e com Mais Sindicato, SBC e SBN (sindicatos afetos à UGT).

A CGD diz que, com este acordo, "torna-se na primeira instituição de crédito nacional a fazer a revisão da tabela salarial para o próximo ano".