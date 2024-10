Atendimento na urgência do hospital de Penafiel só após chamada para o SNS24

Os doentes que queiram ser atendidos na urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, a partir de terça-feira, terão de ser referenciados previamente pela linha telefónica "SNS 24", informou esta quarta-feira a Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa.

"Todos os utentes cuja situação clínica não seja considerada urgente na triagem do SNS 24, serão encaminhados para consulta nos centros de saúde, com agendamento de consulta para o próprio dia ou para o dia seguinte", avançou à Lusa fonte hospitalar.

Indica-se, ainda, que os utentes que não tenham ligado para linha telefónica "SNS24" antes de chegarem à urgência, terão de o fazer no local, sendo disponibilizado um telefone dedicado para o efeito.

Já o atendimento a utentes encaminhados pelos serviços de emergência médica e pelos cuidados de saúde primários, mantém-se como até agora, acrescenta-se.

O projeto, genericamente denominado "Ligue Antes, Salve Vidas", já em execução noutras ULS do país, de acordo com uma política nacional, conta com o apoio das autarquias do território ao nível da divulgação e avançará com uma campanha informativa nos órgãos de comunicação social e outros meios.

A ULS do Tâmega e Sousa, com sede em Penafiel, compreende 11 municípios, a maioria do distrito do Porto, com uma população superior a meio milhão de pessoas.

Numa primeira fase, está prevista a implementação do projeto no Hospital Padre Américo, mas o objetivo será alargar as medidas aos serviços de urgência de Amarante e de Cinfães.

O presidente da administração daquela ULS, Henrique Capelas, em declarações à Lusa, assinalou estar em causa, com esta medida, "uma mudança de paradigma na forma como se vê o atendimento num serviço de urgência".

"Um dos maiores problemas do sistema de saúde, atualmente, é o acesso indevido a estes serviços, o que coloca uma pressão acrescida na atividade assistencial", recordou.

Para o responsável, trata-se de "um caminho necessário e benéfico", referindo a importância de sensibilizar a população para a mudança de hábitos".

A alteração anunciada esta quarta-feira, e publicada em Diário da República, permitirá reorientar a atividade assistencial dos serviços de urgência "para as situações efetivamente urgentes", anotou.

Já o diretor clínico dos cuidados de saúde primários naquela unidade local de saúde, Rui Aguiar, assinalou que "este é o projeto certo para mostrar que os cuidados de saúde primários estão preparados para a crescente necessidade de complementaridade com os cuidados hospitalares".