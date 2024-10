"Uma lástima". Rui Moreira admite que a Linha Rosa só estará em funcionamento em 2026

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, não acredita que Linha Rosa esteja concluída em 2025, ao contrário das previsões da Metro do Porto.

Em entrevista à Renascença, antes do início da Conferência Renascença/Câmara do Porto sobre Mobilidade nas Grandes Cidades, Moreira diz que a Metro do Porto “vai adiando, vai dando datas novas e datas inverosímeis”.

O autarca considera este facto “uma lástima” tendo em conta que as obras também afetam muito a circulação na cidade do Porto.

“Estou convencido que vamos ter que aguardar seguramente para 2026, o que é uma lástima porque as obras também afetam muito a circulação na cidade do Porto, como todos os portuenses sabem, mas isso é uma responsabilidade exclusiva do Metro”, disse, assinalando que a culpa não é da Câmara.

Nesta entrevista, o autarca diz ainda que é a falta de veículos que impede o Metrobus de já estar em funcionamento na cidade e não afasta a introdução de portagens na VCI.

“A Mobilidade nas Grandes Cidades” é o tema da conferência, que decorre esta manhã, organizada pela Renascença em parceria com a Câmara Municipal do Porto.