Tribunal suspende portaria que permitia nomeação de defensores oficiosos por tribunal ou MP

Entretanto, a OA explica, num comunicado divulgado esta terça-feira, que apresentou uma providência cautelar por motivo de alegada ilegalidade da portaria do Ministério da Justiça.

"A Providência Cautelar apresentada recentemente pela Ordem dos Advogados contra o Ministério da Justiça, tendo por objeto a portaria publicada pelo Governo sobre a nomeação de advogados no sistema de Acesso ao Direito e Tribunais, resultou na suspensão da eficácia das normas da mesma", sublinha a OA na nota.

Segundo aquele órgão representativo da classe, ao abrigo do artigo 130 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, o TAF "entendeu suspender as normas da portaria, com efeitos a partir da citação do Ministério da Justiça".