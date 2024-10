Trabalhadores dos impostos em greve a 19 e 20 de dezembro

Os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deliberaram esta terça-feira marcar uma greve de dois dias, em 19 e 20 de dezembro, exigindo a valorização da carreira, melhores condições de trabalho e a revisão da tabela salarial.

Em declarações à agência Lusa no final de uma reunião geral de trabalhadores do fisco convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), o presidente daquela estrutura avançou ainda que, "se nada acontecer entretanto", está também em cima da mesa uma outra greve, desta vez por tempo indeterminado, para todo o ano de 2025.

"Se nada acontecer por parte do Governo, as formas de luta vão endurecer para o ano que vem, a partir de 01 de janeiro de 2025", garantiu Gonçalo Rodrigues, embora assumindo a "expectativa de que o Governo tenha o bom senso de não deixar as coisas chegar a esse ponto".