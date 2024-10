Torres Novas. Jovem morre em despiste e criança fica em estado grave

Um jovem de 18 anos morreu na sequência do despiste de um veículo ligeiro em Torres Novas que causou ainda um ferido grave, uma criança de 10 anos, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O acidente, com alerta pelas 18h41, ocorreu na localidade de Barroca, concelho de Torres Novas e causou também ferimentos ligeiros em duas jovens, com 17 e 18 anos.

Fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR referiu que as causas do acidente estão em investigação.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para o local foram destacados 25 operacionais, apoiados por dez viaturas, entre equipas de emergência e policiais.