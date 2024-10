Prisão preventiva para estrela de "reality show" que tentou matar o filho

O suspeito de tentar matar o filho de cinco anos, na Quinta do Conde, em Sesimbra, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, avançou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Nuno Silva, que participou no reality show "Love on Top", foi presente a tribunal e fica com a medida de coação mais pesada.



O fotógrafo, de 31 anos, é suspeito da autoria de um crime de homicídio na forma tentada contra o próprio filho.

O crime aconteceu na segunda-feira e Nuno Silva foi detido nesse mesmo dia.