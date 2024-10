Militares da GNR suspeitos de agredir jovens em Palmela continuam em funções

O Tribunal da Relação de Évora rejeitou o recurso do Ministério Público que queria suspender os quatro militares suspeitos de terem sequestrado e agredido três menores que fugiram de uma instituição particular de solidariedade social em Palmela.

De acordo com o Jornal de Notícias, que avança a noticia, os juízes consideraram que qualquer outra medida, para além da proibição de contacto entre os arguidos e com as vítimas, seria uma condenação antecipada.

O caso remonta a abril. O JN recorda que os militares em vez de conduzirem os jovens à instituição, entre outras agressões, terão dado ordem para que estes se encostassem a um muro e pusessem as mãos numa rede, enquanto lhes davam bofetadas, socos, pontapés e bastonadas.

Ainda segundo o jornal, os militares terão ordenado aos menores que dissessem ao dirigente da instituição que tinham sido vítimas de quedas para justificar as lesões que apresentavam.