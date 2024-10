Mau tempo: Lisboa e Setúbal com maioria das ocorrências que causaram um desalojado

Registaram-se também 39 ocorrências por limpezas de via, 32 quedas de árvore, oito quedas de estruturas e cinco movimentos de massa, apontou a mesma fonte da ANEPC.

Entre as 00h00 e as 20h00 desta terça-feira, Portugal continental registou 217 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria inundações (133).

As regiões de Lisboa, Setúbal e Alentejo Litoral estão a ser as mais afetadas devido ao mau tempo, que causou em Portugal Continental 217 ocorrências até às 20h00 desta terça-feira, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Distritos do centro e sul do país vão ser os mais (...)

As ocorrências registaram-se maioritariamente ao final do dia de hoje e as regiões mais afetadas foram a Península de Setúbal, Grande Lisboa e Alentejo Litoral, explicou ainda.

Estiveram envolvidos nestas ocorrências 848 operacionais, apoiados por 277 meios terrestres.

Sete distritos de Portugal continental (Lisboa, Setúbal, Évora, Faro, Santarém, Leiria e Beja) estiveram hoje sob aviso laranja devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso laranja devido à chuva até às 00h00 de quarta-feira, passando a aviso amarelo até às 03h00.

Porto, Guarda, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, estão sob aviso amarelo de chuva "por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoadas" até às 03h00 de quarta-feira.

Em Viseu, Aveiro, Coimbra, Santarém, Leiria, Beja, Évora e Faro, o aviso amarelo em Viseu vigora até às 00h00 de quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.