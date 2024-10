Lesados do BES felizes por verem Ricardo Salgado no banco dos réus

São 1.997 as pessoas lesadas no âmbito da queda do Banco Espírito Santo (BES), e que se reuniram na Associação de Defesa dos Clientes Bancários. O julgamento do caso BES/GES começa esta terça-feira.



São classificados como investidores não qualificados, alguns emigrantes que entregaram ao banco uma média de 200 mil euros em investimentos e querem ver o BES condenado por dano punitivo.

Não prescindem de fazer contas às perdas bancárias e aos danos morais, à vida que para muitos ficou "destruída".

Orgulham-se de ter conseguido sentar Ricardo Salgado no banco dos réus.