Lesado do BES defende Salgado. "Pedimos responsabilidade a BdP, Novo Banco e CMVM"

Um lesado no âmbito da queda do Banco Espírito Santo (BES) manifestou-se em defesa de Ricardo Salgado, esta terça-feira, à entrada do principal arguido do ex-presidente do banco no Campus de Justiça, em Lisboa.

Salgado fazia a sua entrada, na companhia do advogado e da mulher, no tribunal, quando um dos lesados do BES que se encontravam à espera se aproximou do aglomerado de jornalistas, para se dirigir ao principal arguido do caso BES/GES. Apesar do tom inflamado, o homem pronunciou-se a favor do ex-presidente do BES.

"O senhor deixou uma provisão para os lesados e o Banco de Portugal exigiu a provisão essa provisão transitou para o Novo Banco, que usou essa provisão para outros fins. O senhor tem razão, onde está essa provisão? Pedimos responsabilidade ao Banco de Portugal, Novo Banco, CMVM, ao grupo de trabalho liderado pelo Diogo Lacerda Machado, que fizeram a solução para os lesados sem consulta de nenhum lesado. Se nós tínhamos uma provisão deixada pelo Ricardo Salgado, esses senhores aproveitaram-se do grupo de trabalho para tratar da vida deles, para os bolsos deles e continuam a faturar esses tais senhores defensores de causas. Nós não admitimos e exigimos a provisão", exclamou.