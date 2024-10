Homem detido enquanto tentava estrangular companheira num hotel na Nazaré

Um homem foi detido em flagrante, na Nazaré, por agredir e tentar estrangular a companheira numa unidade hoteleira onde se encontravam hospedados, informou a PSP.

O suspeito, de 49 anos, foi detido no domingo, na sequência de um pedido de auxílio feito cerca das 00h00 por um funcionário de uma unidade hoteleira, reportando "uma situação de violência doméstica, com agressões a decorrer".

A PSP fez deslocar ao local uma patrulha da esquadra da Nazaré, no distrito de Leiria, e na aproximação ao quarto do casal os agentes aperceberam-se de ruídos que permitiam "pressupor estar a concretizar-se algum tipo de estrangulamento ou de asfixia de uma mulher, pelo que se precipitou a entrada imediata com vista a fazer cessar tal comportamento violento e grave", refere o comunicado divulgado.

Os polícias depararam-se "com o suspeito em cima da vítima, a apertar-lhe o pescoço e a tapar-lhe a boca", pelo que foi "de imediato manietado e algemado".

A vítima, de 45 anos, companheira do homem, "não conseguia nos primeiros momentos proferir qualquer expressão, apresentando a face num tom arroxeado, típico de quem se encontrava em cianose, bem como diversas marcas de agressão", pode ler-se na nota.

O homem foi detido e a PSP passou à recolha de prova, por se tratar de um "crime de investigação prioritária".

O suspeito, com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi presente à autoridade judiciária, em Leiria, tendo-lhe sido decretadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactos com a vítima por qualquer meio.