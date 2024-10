🔴Em direto: Conferência Mobilidade nas Grandes Cidades

Líderes políticos e especialistas de várias áreas reúnem-se num debate público sobre os principais entraves e soluções para o futuro da mobilidade nas nossas grandes cidades. Veja aqui em direto.

Ao longo da manhã oiça o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz ; E um debate moderado pelo jornalista da Renascença José Pedro Frazão que vai reunir no mesmo painel o investigador do Instituto Superior Técnico Carlos Oliveira Cruz, especialista em infraestruturas de transportes; Álvaro Costa, CEO da TRENMO e vice-presidente da Associação Comercial do Porto; E ainda Paula Teles, Presidente Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade.

Esta será uma manhã reservada para discutir questões como a acessibilidade aos grandes centros urbanos, transportes públicos, a nossa dependência dos transportes individuais, o trânsito nos centros históricos, estratégias de sustentabilidade, mecanismos e políticas de regulação para a chamada mobilidade suave e veículos turísticos.

Após o intervalo, pelas 11h15, não perca o Diálogo de Presidentes: Rui Moreira e Carlos Moedas discutem as políticas de mobilidade do Porto e de Lisboa numa conversa de novo moderada pelo jornalista José Pedro Frazão. Uma reflexão conjunta, a não perder, sobre os desafios e oportunidades ao dispor das autarquias para melhorar a mobilidade urbana no país.

Não perca esta oportunidade de assistir a um debate urgente e crucial para o futuro das grandes cidades do nosso país.

PROGRAMA:



Mobilidade nas Grandes Cidades

Conferência Renascença em parceria com a Câmara Municipal do Porto

15 de outubro – Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett

9h30 – Boas-vindas - Cónego Paulo Franco - Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia

9h35 – Abertura - Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz

10h00 – Debate “Mobilidade nas Grandes Cidades”

- Carlos Oliveira Cruz – Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico



- Álvaro Costa - CEO da TRENMO e Vice-Presidente da Associação Comercial do Porto

- Paula Teles – Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade.

11h00 – INTERVALO

11h15 – Diálogo de Presidentes – As Políticas de Mobilidade nos Grandes Centros Urbanos

- Rui Moreira – Presidente da Câmara do Porto

- Carlos Moedas – Presidente da Câmara de Lisboa

12.30 – ENCERRAMENTO