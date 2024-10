Depois de debate, em Lisboa, sobre a habitação, esta terça-feira o debate acontece no Porto sob o mote de discutir os principais problemas de mobilidade.

Na mensagem de boas-vindas, o presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, cónego Paulo Franco, defende que esta conferência é "importante" porque promove uma "urgente e necessária reflexão". Para Paulo Franco, é preciso "olhar para a mobilidade com um profundo sentido de Humanidade".

"No momento em que o tema está na ordem do dia tomamos a iniciativa de encetar este debate para olharmos para o futuro, com uma visão crítica e responsável, e para olharmos para aquilo que é preciso fazer e que é preciso mudar", defende.

Para o presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, assuntos como "a acessibilidade nos grandes centros urbanos", a questão dos transportes públicos, o "impacto excessivo do trânsito" ou até os "veículos utilizados na atividade turística" são alguns dos "muitos exemplos" que nos devem fazer olhar "com preocupação mas com um grande sentido de responsabilidade" para esta temática, mas sem absolutismos.

"O equilíbrio entre as variáveis e as realidades da vida da cidade não nos podem fazer olhar a preto e branco para esta realidade. É um exercício difícil, mas necessário", ressalva.

Paulo Franco acredita, no entanto, que todos os envolvidos no tema da mobilidade "querem encontrar respostas" que assegurem "a mobilidade livre". "Faço votos para que este debate nos faça olhar para o futuro com esperança", remata.