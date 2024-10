Tempo. Semana arranca com sol, mas termina com chuva

As temperaturas esta segunda-feira estão mais elevadas esta segunda-feira, do que nos últimos tempos, mas devem baixar ao longo da semana.

E o sol que se sente neste arranque de semana deve ser substituído por chuva nos próximos dias.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o Norte e Centro do país devem sentir mais estas alterações meteorológicas.

Já as Regiões Autónomas de Madeira e Açores seguem no sentido contrário. A semana arranca com chuva, que só deverá terminar no fim da semana.

É expectável também um ligeiro aumento de temperatura para os arquipélagos portugueses, até domingo.