Suspeitos de roubos no Porto e Vila Nova de Gaia detidos pela PJ em Évora

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na sexta-feira, na zona de Évora, dois homens suspeitos de "pelo menos" cinco roubos no Porto e em Vila Nova de Gaia que lhes terá rendido "dezenas de milhares de euros". A detenção foi anunciada esta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ explicou que os detidos, de 30 e 33 anos, são de nacionalidade estrangeira e vivem em Madrid, Espanha, país para o qual voltavam após, alegadamente, realizar os roubos.

De acordo com a PJ, desde abril que os suspeitos, sob ameaça de arma de fogo, e com recurso a um motociclo de grande cilindrada, efetuavam reconhecimentos, selecionavam alvos e realizaram, pelo menos, cinco roubos nas áreas do Porto e de Vila Nova de Gaia.

"Estavam sedeados nas cercanias de Madrid, de onde se deslocavam para território nacional, por via rodoviária, para colocarem em prática o plano e praticarem os roubos, retornando àquela cidade na posse do produto do crime", explicou.

Os roubos de artigos de luxo ter-lhes-ão rendido dezenas de milhares de euros, sublinhou a PJ.

A PJ adiantou que estes dois homens foram localizados e detidos na sexta-feira, na zona de Évora, pouco depois de terem entrado em Portugal, numa operação que contou com a colaboração da Polícia Nacional de Espanha.

Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial, os homens, indiciados pelos crimes de roubo agravado e de detenção de arma proibida, ficaram em prisão preventiva -- medida de coação mais gravosa.

Os detidos, sem ocupação profissional, já têm vários antecedentes criminais, revelou a PJ.