Ministro da Defesa quer aviões C-130 a combater incêndios

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, anunciou esta segunda-feira, em Aveiro, que vai propor ao Governo a aquisição de dois "kits" para dotar os aviões C-130 com capacidade para combater fogos, como acontecia no passado.

"Vou apresentar ao Governo uma proposta para a aquisição de dois "kits" que serão instalados em aeronaves C-130 para combate aos incêndios", referiu o ministro, durante uma sessão para a assinatura do protocolo de cooperação para a implementação do "Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz", com os 11 municípios da região de Aveiro.

O ministro, que da parte da tarde irá visitar alguns locais atingidos pelos incêndios no mês de setembro, aproveitou a oportunidade para afirmar o seu empenho em dotar as Forças Armadas "com mais esta capacitação que poderá fazer muita diferença em relação ao futuro".

À margem da sessão, em declarações aos jornalistas, Nuno Melo esclareceu que as Forças Armadas querem estar empenhadas no combate aos fogos e não apenas em ações de prevenção, como acontece atualmente.