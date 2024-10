Idosa encontrada morta em Vila Real ao fim de 11 dias

O corpo da mulher de 84 anos que estava dada como desaparecida desde o dia 3 de outubro foi encontrado esta segunda-feira a cerca de 600 metros da aldeia de Cravelas, em Vila Real, disse fonte da GNR.

A fonte referiu que o corpo foi encontrado esta tarde, perto da aldeia localizada na serra do Alvão, de onde desapareceu no início do mês e, segundo adiantou, foram os familiares que transmitiram a informação à GNR de Vila Real.

O corpo da octogenária foi transportado para o Instituto de Medicina Legal para autópsia.

Após o alerta do desaparecimento, dado por familiares, a GNR e os bombeiros realizaram buscas nas imediações na aldeia durante vários dias.