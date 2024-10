Homem que viajava do Brasil detido no aeroporto do Porto com 70 mil doses de droga

Um homem que viajava desde São Paulo, no Brasil, foi detido no aeroporto do Porto com 70 mil doses individuais de droga dissimulada entre as peças de roupa que trazia na mala, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adiantou que o homem, de nacionalidade estrangeira, foi identificado e detido no domingo.

O suspeito, de 48 anos, viajava "com o único propósito de transportar" a droga, estando "já sinalizado" pela PJ, acrescentou.

A PJ, que revelou que as investigações prosseguem, salientou que o alegado traficante vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.