Ex-concorrente do "Love on Top" tenta matar filho de 5 anos após mensagem nas redes sociais

Um homem de trinta e um anos tentou matar o filho de apenas cinco anos, em Setúbal, acabando detido pela GNR.

A TVI está a avançar tratar-se de Nuno Silva, um ex-participante no reality show "Love on Top". A criança, que terá sido forçada a ingerir gasolina e comprimidos, foi assistida no Hospital de Setúbal.

Na manhã desta segunda-feira, Nuno Silva deixou uma mensagem no Instagram, onde se confessa capaz de cometer um ato tresloucado.

"Eu sabia que num dia dia de loucura eu os ia tirar deste mundo", declarou o suspeito.

"Deixei-os em paz, longe do ódio"

Não se contendo nas palavras, Nuno Silva descreve um passado traumático, em que foi abusado sexualmente e alvo de maus tratos físicos às mãos de familiares próximos. “Vivi uma vida de maldade familiar”, afirma. O ex-concorrente do Love on Top descreve como, ainda em criança, tentou várias vezes tirar a própria vida.



“Quando não estou em mim sou capaz de tudo”, admite Nuno Silva, referindo que a génese do seu comportamento está na herança recebida da família.

“O que eu sinto não é de mim, á algo que corre no sangue da minha família, eu vi isso a minha vida inteira, ódio nos olhos deles, as atitudes de loucuras. Eu sinto que eles me passaram isso, e que piora com tudo o que passei até ao dia de hoje. Não eram pessoas normais”, lê-se ainda na nota deixada pelo suspeito.

“Eles estavam a crescer, a tornar-se iguais a mim”, escreve de seguida, referindo-se aos filhos. “Eu deixei-os em paz, longe do ódio”, acrescenta. “Não queria que eles vivessem nem passassem pelo que eu passei".

Nuno Silva admite ainda que “precisava de ajuda e não a conseguia pedir sozinho”.

Clientes de pastelaria deram o alarme