Anúncio de pós-graduação em racismo ministrada só por brancos retirado após críticas

E por isso acredita que agora será ainda maior a contestação à existência do Observatório como ele está, que já acontece porque a sua composição e liderança não respondem ao que foi defendido no Plano de combate ao racismo e discriminação.

Para Paula Cardoso, um Observatório liderado por quem não viveu na pele o problema do racismo acaba por ser o reconhecimento de que é possível uma estrutura destas existir sem uma pessoa não branca.

"Não faz sentido nenhum. É como uma organização que combate a discriminação contra as mulheres ser composta apenas por homens", disse.

A jornalista diz que já transmitiu esta e outras ideias ao Observatório, mas que a resposta - em palavras e atos - vai no sentido de se limitarem a considerar as críticas legítimas.

"Nunca nada é reconhecido como problema. Nada acontece", disse.

Se a composição dos formandos surpreendeu Paula Cardoso, o mesmo se passou com o conteúdo, a começar pelo título: "Pós-graduação em Racismo e Xenofobia. As pessoas vão aprender a ser racistas e xenófobos? É o que me sugere", disse, lembrando que hoje em dia estes temas são abordados de outra forma e que existem muitas pessoas com conhecimentos, em Portugal e não só.

"É um nome profundamente infeliz", a par do módulo que questiona se o racismo existe mesmo e que só podia ter sido criado por "alguém que não percebe nada do que está a falar".