Ameaça de bomba não confirmada na embaixada da Ucrânia em Lisboa

A embaixada da Ucrânia em Lisboa foi esta segunda-feira alvo de uma ameaça de bomba, mas nenhum explosivo foi encontrado no edifício, confirmou a Renascença junto da Direção Nacional da PSP. O edifício foi evacuado para as operações policiais, mas a normalidade já foi reposta no local.

A equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo, da Unidade Especial de Polícia da PSP, foi chamada ao local. O alerta foi dado às 11h40 - pouco antes das 15h, fonte da PSP disse que "não foi detetado qualquer engenho explosivo" e que a ameaça não tinha sido confirmada.

A ameaça de bomba foi enviada por email, confirmou à Renascença fonte da PSP. A mensagem apontava a presença de explosivos em vários locais da embaixada, segundo o "Correio da Manhã".

"A embaixada recebeu um 'email' em que era informada que o edifício se encontrava todo armadilhado e que, no dia de hoje, os explosivos iam ser acionados remotamente", disse fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP à agência Lusa.



[notícia atualizada às 14h58]