Um morto em colisão de motociclo com autocarro em Sesimbra

Um homem, de 45 anos, morreu este domingo na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado de passageiros na Estrada Nacional 379 (EN379), em Sesimbra, no distrito de Setúbal, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Fonte do Comando sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à agência Lusa que o acidente, que ocorreu na freguesia do Castelo, junto à Igreja da Corredoura, foi dado pelas 18h59.

A vítima mortal, que conduzia o motociclo, tinha 45 anos, precisou uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, tendo a Proteção Civil acrescentado que o óbito foi declarado no local do acidente.

Nas operações de socorro estiveram mobilizados 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, em Almada.