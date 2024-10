PJ detém português procurado pelas autoridades francesas

Televisões, computadores e dinheiro. Um homem de 40 anos, procurado pelas autoridades francesas por suspeita de roubo em 2017, foi detido no Porto, anunciou a Polícia Judiciária. O alegado assaltante, de nacionalidade portuguesa, foi detido na quinta-feira.

Segundo a PJ, o homem, em conjunto com outros dois indivíduos, terá arrombado as instalações de uma empresa em França.

"A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, localizou e deteve, na passada quinta-feira, na cidade do Porto, um cidadão nacional, de 40 anos, procurado pelas autoridades judiciárias de França, pela prática do crime de furto qualificado em 2017", lê-se no comunicado enviado às redações.

"O suspeito, em conjunto com dois homens, não identificados, provocaram o arrombamento nas instalações de uma empresa, da qual subtraíram 61 televisores, 10 computadores portáteis e ainda um cofre com uma quantia monetária elevada."

Por estes crimes, explica-se na nota, o agora detido poderá vir a ser condenado a uma pena de 10 anos de prisão.