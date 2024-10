Leiria. Incêndio deflagrou em fábrica de paletes de madeira

Um incêndio deflagrou esta tarde, cerca das 16h25, numa fábrica de paletes de madeira e de pellets, combustível de madeira para aquecimento, em Colmeias, no concelho de Leiria, informou fonte da proteção civil.

O fogo estava a ser combatido, às 18h00, por 46 homens apoiados por 17 viaturas de diversas corporações de bombeiros da região, segundo a Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 16h25, tendo o incêndio destruído já parte da empresa localizada na Zona Industrial de Areias, na União de Freguesias de Colmeias e Memória.

A empresa, com atividade há mais de 30 anos, fabrica paletes de madeira e pellets, combustível de madeira para aquecimento.

Segundo avança fonte do sub-comando regional de Leiria à Renascença, o combate está a evoluir favoralvelmente, mas devido ao tipo de material com que trabalha a empresa, é possível que as chamas demorem mais tempo a controlar.

[notícia atualizada às 18h10 de 13 de outubro de 2024]