Força Aérea resgata duas pessoas na Madeira

A Força Aérea resgatou este domingo duas pessoas que se encontravam presas na praia do Seixal, na Madeira.

Em comunicado enviado à Renascença, a Força Aérea informa que o helicóptero EH-101 Merlin, da Força Aérea, em destacamento permanente na Madeira, “foi ativado hoje dia 13 de outubro para uma missão de resgate de duas pessoas que se encontravam presas na praia do Seixal, Madeira”.

Após ter sido ativada, a tripulação de alerta da Esquadra 751 - “Pumas” no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo, descolou até à zona de operações pelas 9h05 desta manhã.

“Ao chegarem ao local, as vítimas foram recuperadas com sucesso e transportadas para o Aeroporto da Madeira, onde foram transferidas por uma ambulância que os aguardava no local para uma unidade hospitalar”, lê-se na nota.