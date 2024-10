Duas praias algarvias interditas a banhos devido ao derramamento de crude

As praias de Cabanas Velhas e da Boca do Rio, em Vila do Bispo, no Algarve, foram interditas este domingo a banhos, devido ao derramamento de crude com impacto nas águas, anunciou o município.

"O município de Vila do Bispo informa que as praias das Cabanas Velhas e da Boca do Rio se encontram interditas a banhos, devido ao derramamento de crude, com impacto na água balnear das referidas praias", segundo um comunicado publicado no site da Câmara de Vila do Bispo.

A autarquia tomou esta decisão depois de a Delegada de Saúde Regional do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, ter decidido decretar "a interdição da prática balnear nas praias "até que estejam revertidas as condições de segurança".

Um foco de poluição tinha sido detetado no sábado na praia de Cabanas Velhas, desconhecendo-se na altura as causas na origem desse incidente, revelou esta manhã a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

A Polícia Marítima foi a entidade que tomou conta da ocorrência e contactou em seguida o Departamento Marítimo do Sul e a Direção de Combate à Poluição no mar, tendo sido ativado o 3.º grau de prontidão do Plano Mar Limpo.

Segundo a nota da AMN, a maré e a falta de visibilidade fizeram que fosse apenas possível fazer a recolha do material poluente durante a manhã de hoje.

Na altura, as autoridades também efetuaram uma patrulha nas praias adjacentes, tendo verificado, em menor quantidade, "a presença de material poluente na Praia da Boca do Rio".

Todo o material recolhido e contaminado seguiu para uma unidade de tratamento adequada, através da Câmara Municipal de Vila do Bispo, de acordo com a nota.

O Plano Mar Limpo tem por objetivo geral estabelecer um dispositivo de resposta a situações de derrames de hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas, ou a situações de ameaça iminente desses mesmos derrames, definir as responsabilidades das entidades intervenientes e fixar as suas competências.