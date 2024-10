Youtuber David GYT acusado de burla de milhões de euros

O youtuber David Soares, conhecido como David GYT, foi acusado pelo Ministério Público do crime de burla qualificada no montante de quatro milhões de euros. O Ministério Público refere que este convenceu “milhares de pessoas” de que "obteriam lucros certos" se investissem nos mercados Forex.

De acordo com o Ministério Público, David GYT "criou um esquema ardiloso de angariação de clientes e, fornecendo indicações fictícia de movimentações nos mercados Forex", levando essas pessoas "a investir segundo as suas orientações e usando o seu ID de afiliado".

Dono da Wevesting (antiga Global Youth Trading), DavidGYT prometia aos clientes que chegariam aos cinco milhões de euros de lucro em menos de seis anos, com um investimento de apenas 350 euros no mercado Forex. O youtuber ganhava comissões por cada cliente que referenciava ao site internacional da BDSwiss, que não cumpria os regulamentos europeus e permitia taxas de alavancagem até 1:500. Só em 2019, faturou 1,2 milhões de euros.



"O arguido criou diversas páginas e contas web com aparência real, dando, assim, uma imagem de fidedignidade à sua atividade e logrando convencer milhares de pessoas a investirem em mercados Forex. Destes investimentos recebeu comissões no valor de € 2.885.147,22", informa comunicado do MP enviado à Renascença.